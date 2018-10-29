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Макрон оценил «мужественный путь» премьер-министра Эфиопии

Политика

Франция «приветствует сближение» Эфиопии и Эритреи

Макрон оценил «мужественный путь» премьер-министра Эфиопии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 29 октября 2018, 23:36 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за его «мужественный путь» по преодолению кризиса в отношениях между Эфиопией и Эритреей, 29 октября передает агентство Associated Press.

После переговоров с Ахмедом в Париже, Макрон заявил, что Франция «приветствует сближение» двух африканских народов и «продолжит содействовать миру и процветанию в регионе» вместе с Эфиопией.

Также Макрон приветствовал экономические и политические реформы, которые провел Ахмед на посту главы правительства Эфиопии.

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