Невеста Хашогги: Эр-Рияд должен ответить за убийство в Стамбуле

Лондон, , 23:15 — REGNUM Невеста убитого в Стамбуле журналиста Джемаля Хашогги, считает виновными в его смерти власти Саудовской Аравии — Хатидже Ченгиз заявила об этом 29 октября в интервью агентству Reuters.

«Это произошло в дипломатической миссии Саудовской Аравии… В таком случае власти Саудовской Аравии несут ответственность за это», — сообщила Ченгиз в ходе интервью журналистам Reuters в Лондоне.

По словам невесты Хашогги, саудиты «должны объяснить, что произошло» в консульстве в Стамбуле, и наказать всех виновных.

«Я и мое правительство хотели бы, чтобы все, кто к этому причастен, — от лица, отдавшего приказ, до тех, кто его выполнял, — были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с международным правом», — заявила Ченгиз.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист The Washington Post Джемаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По информации турецких СМИ, он прибыл туда для оформления развода.

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