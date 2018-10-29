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Дональд Трамп посетит место стрельбы в синагоге в Питтсбурге

Политика

Глава Белого дома отправится в Пенсильванию вместе с Меланьей Трамп

Вашингтон, 29 октября 2018, 22:56 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп намерен 30 октября посетить город Питтсбург, где произошла стрельба синагоге. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президент вместе с первой леди отправятся в Пенсильванию, чтобы выразить поддержку американскому народу и разделить горе жителей Питтсбурга», — сказала пресс-секретарь.

Напомним, жертвами стрельбы в синагоге в Питтсбурге, произошедшей 27 октября, стали одиннадцать человек. Подозреваемый в нападении — 46-летний житель Пенсильвании. Мужчине грозит высшая мера наказания, смертная казнь.

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Стрельба в синагоге в Питтсбурге
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