Полиция установила личность террористки, устроившей взрыв в центре Туниса

Тунис, , 23:05 — REGNUM Теракт в столице Туниса устроила женщина по имени Муне, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов и «не имела боевого опыта», 30 октября передает агентство Reuters.

«Женщина покинула свой город три дня назад. Она сказала своей семье, что едет в столицу, чтобы искать работу», — сообщил журналистам представитель МВД Туниса Валид Хкима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 октября террористка-смертница атаковала группу полицейских на набережной столицы Туниса. В результате взрыва бомбы пострадали десять полицейских и пятеро случайных прохожих.

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