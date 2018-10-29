«Белые каски» ведут съёмки для новой провокации с химоружием в Сирии

Москва, , 22:35 — REGNUM Члены организации «Белые каски» начали постановочные съёмки в сирийской провинции Алеппо для очередной провокации с химическим оружием в Сирии. Об этом сообщил 29 октября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, от местных жителей поступила информация о том, что в населённые пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли несколько десятков представителей «Белых касок». В провинцию Алеппо из Идлиба также доставлены ёмкости с отравляющими веществами, которые планируется использовать для организации провокации, отметил Савченко.

Он подчеркнул, что постановочные съёмки ведутся с участием лиц, неизвестных местным жителям.

По информации российской стороны, боевики должны будут спровоцировать ответный огонь со стороны сирийской армии на линии соприкосновения в районе Мареа. После этого будет инсценирован артиллерийский обстрел снарядами с отравляющими веществами, якобы осуществлённый со стороны сирийских правительственных сил.

Ранее сегодня заместитель постоянного представителя в России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности заявил, что в Идлибе были завиксированы перемещения «Белых касок» и боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ядовитыми веществами.