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«Белые каски» ведут съёмки для новой провокации с химоружием в Сирии

Политика

Съёмки постановочного видео ведутся на территории провинции Алеппо, заявили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии

«Белые каски» ведут съёмки для новой провокации с химоружием в Сирии
Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». реж. Федор Хитрук. 1968. СССР
Съемки

Москва, 29 октября 2018, 22:35 — REGNUM  Члены организации «Белые каски» начали постановочные съёмки в сирийской провинции Алеппо для очередной провокации с химическим оружием в Сирии. Об этом сообщил 29 октября начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, от местных жителей поступила информация о том, что в населённые пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли несколько десятков представителей «Белых касок». В провинцию Алеппо из Идлиба также доставлены ёмкости с отравляющими веществами, которые планируется использовать для организации провокации, отметил Савченко.

Он подчеркнул, что постановочные съёмки ведутся с участием лиц, неизвестных местным жителям.

По информации российской стороны, боевики должны будут спровоцировать ответный огонь со стороны сирийской армии на линии соприкосновения в районе Мареа. После этого будет инсценирован артиллерийский обстрел снарядами с отравляющими веществами, якобы осуществлённый со стороны сирийских правительственных сил.

Ранее сегодня заместитель постоянного представителя в России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности заявил, что в Идлибе были завиксированы перемещения «Белых касок» и боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ядовитыми веществами.

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Война в Сирии
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