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Число пострадавших в результате теракта в Тунисе достигло 15 человек

Политика

Десять из них являются сотрудниками полиции

Тунис, 29 октября 2018, 22:20 — REGNUM  Число пострадавших в результате теракта в Тунисе достигло 15 человек, 29 октября передает агентство Reuters.

Десять из 15 пострадавших являются сотрудниками полиции, пятеро — случайными прохожими. Согласно заявлению МВД Туниса, среди раненых нет туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 октября на набережной в столице Туниса террористка-смертница атаковала группу полицейских.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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