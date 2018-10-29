Тунис, , 22:20 — REGNUM Число пострадавших в результате теракта в Тунисе достигло 15 человек, 29 октября передает агентство Reuters.

Десять из 15 пострадавших являются сотрудниками полиции, пятеро — случайными прохожими. Согласно заявлению МВД Туниса, среди раненых нет туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 октября на набережной в столице Туниса террористка-смертница атаковала группу полицейских.

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