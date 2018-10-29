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Наваз Шариф отказался от участия в конференции пакистанской оппозиции

Политика

Лидеру оппозиционной партии «Джамиат-улема-э-Ислам (Фазл) Фазлуру ур-Рехману не удалось объединить оппозицию

Лахор, Пакистан, 29 октября 2018, 23:25 — REGNUM  В резиденции в Джати Умра (Лахор, провинция Панджаб) состоялись переговоры бывшего премьера Пакистана Наваза Шарифа и лидера партии Джамиат-улема-э-Ислам (Фазл) Фазлура ур-Рехмана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, целью Фазлура ур-Рехмана было убедить лидера «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» Шарифа присоединиться к Всепартийной конференции оппозиционных партий. Хотя Наваз Шариф признал необходимость созвать конференцию всех недовольных новым правительством и правящей партией «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), он сообщил, что его партия пока к конференции не присоединится.

По словам Шарифа, ему нужно посоветоваться со своим братом, председателем партии Шебхазом Шарифом, который на данный момент находится под стражей по обвинению в коррупции.

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Зарубежная хроника
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