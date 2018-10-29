Верховный Суд Пакистана запретил индийские программы на телевидении

Исламабад, , 22:28 — REGNUM Председатель Верховного Суда Пакистана Миан Сакиб Нисар огласил решение, согласно которому все материалы индийских телеканалов запрещаются к показу на пакистанском телевидении.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Сакиб Нисар аргументировал свое решение тем, что индийские телеканалы ведут антипакистанскую пропаганду, в том числе против строительства жизненно важных для страны плотин. Он также добавил, что «показываться должны только правильные программы».

Таким образом, Верховный Суд Пакистана отменил решение высшего суда Лахора 2017 года, объявлявшего о недействительности цензурного запрета на показ индийского контента на пакистанском телевидении. Теперь же запрет на индийские телепрограммы и любые материалы действует для всех телеканалов Пакистана.