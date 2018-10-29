Пакистан готовится к масштабным военно-морским учениям SEASPARK

Исламабад, , 23:03 — REGNUM Начальник штаба ВМФ Пакистана адмирал Зафар Махмуд Аббаси посетил военно-морские базы на Макранском побережье в провинции Белуджистан, в том числе Гвадар, Турбат и базу Джинна в Омаре. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, военно-морской флот страны, а также силы ВВС и формирования ПВО готовятся к масштабным учениям всех пакистанских сил на севере Аравийского Моря SEASPARK 2018, которые начнутся в ближайшие дни. Адмирал Зафар Махмуд Аббаси посетил военно-морские объекты, чтобы удостовериться в их готовности к учениям.

Адмиралу продемонстрировали огневые средства, в частности, увеличившиеся возможности систем ПВО. Особое внимание в ходе подготовки и инспекции было уделено обороне глубоководного порта Гвадар (провинция Белуджистан), который является конечной точкой Китайско-пакистанского экономического коридора — части китайского проекта «Один пояс — один путь».

Адмирал Зафар Махмуд Аббаси посетил бизнес-зону в Гвадаре и заверил китайских коллег в том, что пакистанский ВМФ сделает все для поддержания безопасности столь важного объекта. По словам адмирала, «любое вторжение противника будет отражено железной рукой».