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Кашмирские сепаратисты просят военную и информационную помощь у Пакистана

Политика

Объединенный совет джихада в Музаффарабаде (Азад Кашмир) призвал руководство Пакистана начать масштабную информационную кампанию против Индии

Исламабад, 29 октября 2018, 22:53 — REGNUM  В ходе пресс-конференции в пресс-клубе города Музаффарабад (Азад Кашмир) председатель Объединенного совета джихада Сайед Салахуддин обратился к Пакистану с просьбой о помощи.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Сайед Салахуддин, глава группы «Хезбул Муджахеддин», выразил общую позицию многочисленных вооруженных организаций, ведущих борьбу против индийских войск в штате Джамму и Кашмир. По словам Салахуддина, руководство Пакистана должно сделать больше для свободы Кашмира, чем попытки договориться с Индией или «стандартные заявления в ООН».

По мнению кашмирских сепаратистов, Пакистан должен привлечь внимание мирового сообщества к «жестокостям индийских войск в оккупированном Кашмире», а также запустить масштабную информационную кампанию против Индии.

Кроме того, лидер «Хезбул Муджахеддин» от лица всех сепаратистских командиров попросил Пакистан «без промедления предоставить полноценную военную помощь» борцам за свободу Кашмира.

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Зарубежная хроника
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