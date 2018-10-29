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Южная Корея построит вулканическую обсерваторию на горе Пэкту в КНДР

Политика

Гора считается священной для всего корейского народа

Сеул, 29 октября 2018, 22:58 — REGNUM  Южная Корея разрабатывает планы по созданию совместной с КНДР обсерватории, которая расположится на горе Пэкту на границе между Северной Кореей и Китаем. Созданием проекта занимается Метеорологическая служба Республики Корея.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, вулканическая обсерватория будет оснащена приборами, позволяющими фиксировать сейсмическую активность в районе расположения горы, а также оборудованием для измерения магнитного поля Земли и вулканических газов.

Гора Пэкту является высочайшей на Корейском полуострове, возвышается над уровнем моря на 2744 метра. Это священное место для обоих корейских государств и всего корейского народа, ведь именно здесь, по легенде, в 2333 году до нашей эры мифический человек по имени Тангун основал первое корейское государство. Таким образом, создание вулканической обсерватории будет иметь также важное символическое значение единства корейской нации.

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Зарубежная хроника
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