В Пекине состоялась встреча министров обороны Непала и Китая

Катманду, , 22:34 — REGNUM В Пекине состоялась встреча министра обороны Непала Ишвара Покхарела с министром национальной обороны Китайской Народной Республики (КНР) Вэй Фэнхе, в ходе которой стороны подписали соглашение об оказании помощи Непалу.

Согласно этому соглашению Китай будет оказывать помощь Непалу в размере 2.5 млрд. рупий (примерно 2.25 млрд. рублей) в течении пяти лет.

Китайская сторона будет предоставлять гуманитарную помощь в виде различного оборудования для борьбы со стихийными бедствиями, — говориться в пресс-релизе посольства Непала в Пекине.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, стороны также высоко оценили важность военного сотрудничества между Непалом и Китаем.

Сообщается, что Ишвар Покхарел также попросил китайскую сторону оказать содействие в создании Университета Обороны в Непале.

В ходе визита также обсуждались вопросы миротворческих операций ООН.