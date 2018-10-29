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В Пекине состоялась встреча министров обороны Непала и Китая

Политика

Заместитель премьер-министра Непала и министр обороны Ишвар Покхарел провел двусторонние переговоры с Вэй Фэнхэ, министром национальной обороны КНР

Катманду, 29 октября 2018, 22:34 — REGNUM  В Пекине состоялась встреча министра обороны Непала Ишвара Покхарела с министром национальной обороны Китайской Народной Республики (КНР) Вэй Фэнхе, в ходе которой стороны подписали соглашение об оказании помощи Непалу.

Согласно этому соглашению Китай будет оказывать помощь Непалу в размере 2.5 млрд. рупий (примерно 2.25 млрд. рублей) в течении пяти лет.

Китайская сторона будет предоставлять гуманитарную помощь в виде различного оборудования для борьбы со стихийными бедствиями, — говориться в пресс-релизе посольства Непала в Пекине.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, стороны также высоко оценили важность военного сотрудничества между Непалом и Китаем.

Сообщается, что Ишвар Покхарел также попросил китайскую сторону оказать содействие в создании Университета Обороны в Непале.

В ходе визита также обсуждались вопросы миротворческих операций ООН.

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Зарубежная хроника
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