Зачем Ярош отвёл свои воинские подразделения из Донбасса

Юрий Григорук, , 22:06 — REGNUM

В середине октября Дмитрий Ярош в родном Днепропетровске объявил о том, что последние подконтрольные ему формирования ушли с линии соприкосновения.

«5-й и 8-й отдельные батальоны Украинский добровольческой армии (УДА) выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Сегодня главная задача для УДА — это построение территориальных отрядов обороны, которые должны иметь чёткий функционал», — пояснил основатель националистической группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лидер УДА.

И что это может означать? Радикалы Яроша теперь могут быть использованы в политической борьбе в преддверии президентских выборов? На чьей стороне или против кого? Выскажу свои соображения по этому поводу и рассмотрю несколько возможных причин его ухода с фронта.

Прежде всего, всех этих «добровольцев» Киев начал мягко выдавливать из Донбасса ещё по весне, когда была проведена смена вывески военных действий с «антитеррористической операции» на «операцию объединённых сил». И это понятно: подопечные Яроша (да и других полевых командиров) практически не подчинялись командованию ВСУ и проводили самостоятельную политику. Что приводило к громким скандалам (можно напомнить прошлогодний захват ими донецкой фильтровальной станции). Кроме того, не раз проходила информация о том, что «добровольцы» открыто конфликтовали с официальными военнослужащими. В общем, нынче от радикалов толку было несоизмеримо меньше создаваемых ими проблем.

Были для ухода с передовой и собственные мотивы у вояк УДА. Сейчас в Донбассе активных боевых действий не ведётся, лишь перестрелки. Число самих радикалов в батальонах Яроша неуклонно уменьшалось (часть ушла в ВСУ, другие погибли), и к моменту официального ухода их оставалось несколько десятков. К тому же практически исчезла для нацистов возможность заниматься мародёрством и разбоем («всё уже украдено до вас»). Сходит на нет и другая составляющая их материального интереса — контрабанда. Поэтому пребывание боевиков Яроша в регионе попросту стало нерентабельным.

Третья причина — приближающиеся в 2019 выборы: сначала президентские, а затем и в Верховную раду. И тут можно будет найти, где подзаработать, оказывая либо силовую поддержку, либо, наоборот, силовое давление. Представляется, что в предстоящих избирательных кампаниях незаконные военизированные структуры сыграют весьма важную роль — силовой вариант может стать решающим для любого кандидата. И это благостная площадка для торгов и заработков Яроша и тех, кто стоит у него за спиной.

«Мы имеем множество «атошных» организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал, в единый ударный кулак и начать борьбу с российским реваншем в тылу», — недвусмысленно заявил о своих грандиозных планах основатель «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Можно предположить, что нацистские силы, собранные в Днепропетровске (продолжающем оставаться вотчиной Игоря Коломойского), могут понадобиться опальному олигарху (находящемуся нынче в Израиле) в его вечном противостоянии с Петром Порошенко. Кстати, другом Яроша и особой, приближённой к Коломойскому, является мэр Днепропетровска Борис Филатов. Хотя нельзя исключать и вариант, что Порошенко в его сражении с основной соперницей Юлией Тимошенко может понадобиться силовой аргумент, и он сможет сделать Ярошу предложение, от которого тот не сможет отказаться.