Экс-президент Мальдив: Индия помогла в восстановлении демократии в стране

Мале, , 23:24 — REGNUM «Индия сыграла позитивную роль в становлении демократии на Мальдивских островах путем оказания давления на правящий режим», — заявил журналистам бывший президент Мальдивской Республики Абдул Гаюм.

Политик также отметил, что новое правительство в стране будет прислушиваться к Нью-Дели в некоторых вопросах. Он также выразил уверенность, что политическая турбулентность в стране не скажется на взаимоотношениях с Индией.

Спустя месяц после своего освобождения из тюрьмы, Абдул Гаюм заявил, что правительство Абдуллы Ямина нанесло огромный ущерб стране.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, политик также высоко оценил поддержку со стороны Китая.

Мы высоко ценим поддержку, оказанную Китаем для нашего развития. Однако мы обеспокоены уровнем своей задолженности. Уверен, что Китай будет уважать выбор народа Мальдив, — заявил экс-президент.