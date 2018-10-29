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Коалиция США отрицает применение фосфорных бомб в Сирии

Политика

Сирийские СМИ сообщили об авиаударе коалиции по населённому пункту Хаджин с применением зажигательных боеприпасов

Вашингтон, 29 октября 2018, 21:57 — REGNUM  Действующая в Сирии коалиция во главе с США не подтверждают сообщения сирийских СМИ об атаке с применением запрещённых боеприпасов в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявил официальный представитель коалиции полковник Шон Райан.

«Что касается применения фосфора, то это полная ложь», — приводит его комментарий РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что авиация коалиции нанесла удар с применением фосфорных бомб по населённому пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Данных о возможных жертвах атаки не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: SANA: Коалиция США вновь нанесла удар фосфорными бомбами по Дейр-эз-Зору

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Война в Сирии
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