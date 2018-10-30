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Афганский спецназ взял штурмом ключевое укрытие талибов* в Нангархаре

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В результате операции было ликвидировано по меньшей мере четыре боевика

Джелалабад, Афганистан, 30 октября 2018, 00:05 — REGNUM  Официальные представители губернатора провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что спецназ Национального директората безопасности Афганистана взял штурмом ключевое укрытие движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом регионе.

По сообщению новостного издания «Khaama Press», операция была проведена ночью на территории уезда Кхогьяни провинции Нангархар. Согласно вышеуказанному заявлению, в ходе операции было ликвидировано по меньшей мере четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).Официальные представители губернатора добавили, что в результате операции было арестовано семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди которых числится эксперт группировки по созданию самодельных взрывных устройств. В результате операции Национального директората безопасности был уничтожен склад, на котором хранилось оружие и взрывчатка боевиков. Также сотрудники спецназа конфисковали несколько поясов смертников, единиц оружия и взрывчатки, которые впоследствии были уничтожены. Официальные представители губернатора сообщили, что в результате операции никто из мирных жителей и сотрудников Национального директората безопасности не пострадал.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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