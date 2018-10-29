Суд в Киеве обязал НАБУ открыть уголовное дело в отношении Яценюка

Киев, , 21:48 — REGNUM Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщают 29 октября «Украинские новости» со ссылкой на судебные материалы.

По информации издания, соответствующий вердикт суд вынес ещё 17 октября. Заявитель обратился в суд с жалобой на то, что ранее НАБУ отказалось открыть уголовное дело по его обращению. В результате иск был удовлетворён инстанцией.

Сообщается, что Яценюк и Петренко, а также один из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата государственного секретаря министерства подозреваются в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов. Каки-либо подробностей дела не приводится.

Суд обязал НАБУ открыть производство по целому ряду статьей, в том числе «Злоупотребление властью или служебным положением», «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением», «Легализация доходов, полученных преступным путём», «Служебный подлог» и «Уклонение от уплаты налогов».