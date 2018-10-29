Понедельник, 29 Октября 2018 года
23:32:09 МСК

Суд в Киеве обязал НАБУ открыть уголовное дело в отношении Яценюка

Политика

Экс-премьер Украины подозревается в растрате государственных средств и отмывании доходов

Суд в Киеве обязал НАБУ открыть уголовное дело в отношении Яценюка
ВАДИМ ЧУПРИНА
Арсений Яценюк

Киев, 29 октября 2018, 21:48 — REGNUM  Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщают 29 октября «Украинские новости» со ссылкой на судебные материалы.

По информации издания, соответствующий вердикт суд вынес ещё 17 октября. Заявитель обратился в суд с жалобой на то, что ранее НАБУ отказалось открыть уголовное дело по его обращению. В результате иск был удовлетворён инстанцией.

Сообщается, что Яценюк и Петренко, а также один из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата государственного секретаря министерства подозреваются в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов. Каки-либо подробностей дела не приводится.

Суд обязал НАБУ открыть производство по целому ряду статьей, в том числе «Злоупотребление властью или служебным положением», «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением», «Легализация доходов, полученных преступным путём», «Служебный подлог» и «Уклонение от уплаты налогов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить