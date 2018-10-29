Понедельник, 29 Октября 2018 года
23:36:54 МСК

Бывший афганский президент приветствовал освобождение лидеров талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Хамид Карзай уверен, что это поспособствует установлению мира в Афганистане

Бывший афганский президент приветствовал освобождение лидеров талибов*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 29 октября 2018, 22:18 — REGNUM  Бывший президент Афганистана Хамида Карзая приветствует решение властей Пакистана освободить несколько лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрем. Об этом говорится в официальном сообщении экс-главы государства.

Как информирует новостное издание «Khaama Press», бывший президент считает, что освобождение лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди которых числится и сооснователь данной группировки Мулла Абдул Гани Барадар, из заключения является важным шагом для установления мира и стабильности в Афганистане.

Согласно вышеуказанному заявлению, Хамид Карзай отметил, что в период его президентства также предпринимались попытки добиться освобождения Муллы Барадара и организации переговоров между освобождённым лидером движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и главой Высшего совета мира Афганистана.

Бывший президент Афганистана надеется, что руководство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользуется возможностью, которую предоставило освобождение Муллы Барадара, и вместе с народом Афганистана предпримет все необходимое для прекращения войны в стране.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить