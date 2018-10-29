Бывший афганский президент приветствовал освобождение лидеров талибов*

Кабул, , 22:18 — REGNUM Бывший президент Афганистана Хамида Карзая приветствует решение властей Пакистана освободить несколько лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрем. Об этом говорится в официальном сообщении экс-главы государства.

Как информирует новостное издание «Khaama Press», бывший президент считает, что освобождение лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди которых числится и сооснователь данной группировки Мулла Абдул Гани Барадар, из заключения является важным шагом для установления мира и стабильности в Афганистане.

Согласно вышеуказанному заявлению, Хамид Карзай отметил, что в период его президентства также предпринимались попытки добиться освобождения Муллы Барадара и организации переговоров между освобождённым лидером движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и главой Высшего совета мира Афганистана.

Бывший президент Афганистана надеется, что руководство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользуется возможностью, которую предоставило освобождение Муллы Барадара, и вместе с народом Афганистана предпримет все необходимое для прекращения войны в стране.