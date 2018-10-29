В Афганистане открылось седьмое заседание Гератского диалога

Кабул, , 22:07 — REGNUM В городе Герат, столице западной афганской провинции Герат, было открыто седьмое заседание Гератского диалога по безопасности. Участие в конференции приняли как представители большинства стран региона, так и делегаты от различных организаций и научных институтов.

По сообщению новостного издания «Tolo News», в ходе конференции будут обсуждаться вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе, а также мирный процесс в Афганистане.

Участники седьмого заседания Гератского диалога отметили, что различные террористические группировки ставят под угрозу безопасность в странах региона, и призвали союзников Афганистана выработать чёткую позицию по данной проблеме.

Выступая на конференции, специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что Ташкент намерен расширять экономическое сотрудничество с Афганистаном и стремится увеличить годовой объём взаимной торговли до одного миллиарда долларов. Специальный представитель также сказал, что это будет достигнуто за счёт предоставления дополнительных льгот афганским предпринимателям.