Афганский парламент настаивает на приостановлении дипотношений с Пакистаном

Кабул, , 22:45 — REGNUM Несколько членов нижней палаты парламента Афганистана призвали правительство приостановить дипломатические отношения с Пакистаном. По их мнению, спецслужбы Пакистана ответственны за убийства политических и военных деятелей Афганистана, в частности начальника полиции провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) генерала Абдула Разика.

По сообщению новостного издания «Tolo News», данное предложение было высказано парламентариями в ходе обсуждения текущей ситуации с безопасностью в Афганистане, а также недавних убийств видных политических деятелей и высокопоставленных военных.

Глава комиссии парламента по вопросам внутренней безопасности Икбал Сафи заявил, что Межведомственная разведка Пакистана тесно связана с убийством генерала Разика, а правительство Афганистана никак не отреагировало на убийства политиков и военных.

Икбал Сафи также сказал, что пока люди, ответственные за эти преступления, не будут переданы международным судебным органам, афганское правительство обязано приостановить дипломатические отношения с Исламабадом.