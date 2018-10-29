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Киев уверяет, что не будет преследовать жителей Крыма за службу в ВС РФ

Политика

Ранее Украина уже подала обращение в Международный уголовный суд по факту якобы «незаконного» призыва жителей Крыма в армию РФ

Киев уверяет, что не будет преследовать жителей Крыма за службу в ВС РФ
Иллюстрация: Mil.ru
Российская армия

Киев, 29 октября 2018, 21:44 — REGNUM  Жителей российского Крыма на Украине не будут подвергать гонениям за службу в российской армии, заявила прокурор прокуратуры несуществующей «Автономной Республики Крым» Елизавета Дзигора, сообщает 30 октября «112 Украина».

По ее словам, украинская прокуратура не будет заводить уголовные дела против граждан Украины, которые служат в российской армии. Отмечается, что ранее украинская прокуратура передала в Международный уголовный суд обращение о том, что Россия якобы «незаконно» привлекает жителей российского Крыма в ВС РФ.

Напомним, Крым отделился от Украины и вошел в состав России 16 марта 2014 года в результате референдума. На нем абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за вхождение в состав России.

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