Премьер-министр Танзании заявил об оказании поддержки частному сектору

Додома, , 23:27 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива сообщил о том, что правительство страны высоко ценит роль частного сектора и продолжает взаимодействовать с ним в целях совершенствования национального развития.

Маджалива выступил с данным заявлением во время встречи с новыми представителями фонда частного сектора Танзании (TPSF) в своей резиденции в Дар-эс-Саламе.

В своем заявлении глава правительства поздравил председателя фонда Салума Шамте с избранием его главой данного учреждения.

«Правительство Танзании намерено сотрудничать с данным фондом, поскольку он является посредником в достижении поставленной правительством цели по превращению Танзании в страну со средним уровнем доходов к 2025 году». — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь, председатель учреждения Шамте отметил, что частный сектор ценит усилия, прилагаемые правительством по улучшению бизнес-среды в Танзании.

«Мы готовы сотрудничать с правительством путем выявления предпринимателей, нарушающих законы, но мы просим правительство сотрудничать с нами в реализации нашей деятельности», — сказал председатель фонда частного сектора Танзании.