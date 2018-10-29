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Премьер-министр Танзании заявил об оказании поддержки частному сектору

Политика

Премьер-министр Танзании во время встречи с членами фонда частного сектора Танзании заявил о том, что правительство будет оказывать поддержку частному сектору

Додома, 29 октября 2018, 23:27 — REGNUM  Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива сообщил о том, что правительство страны высоко ценит роль частного сектора и продолжает взаимодействовать с ним в целях совершенствования национального развития.

Маджалива выступил с данным заявлением во время встречи с новыми представителями фонда частного сектора Танзании (TPSF) в своей резиденции в Дар-эс-Саламе.

В своем заявлении глава правительства поздравил председателя фонда Салума Шамте с избранием его главой данного учреждения.

«Правительство Танзании намерено сотрудничать с данным фондом, поскольку он является посредником в достижении поставленной правительством цели по превращению Танзании в страну со средним уровнем доходов к 2025 году». — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь, председатель учреждения Шамте отметил, что частный сектор ценит усилия, прилагаемые правительством по улучшению бизнес-среды в Танзании.

«Мы готовы сотрудничать с правительством путем выявления предпринимателей, нарушающих законы, но мы просим правительство сотрудничать с нами в реализации нашей деятельности», — сказал председатель фонда частного сектора Танзании.

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Зарубежная хроника
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