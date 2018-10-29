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В ООН обеспокоены соблюдением прав человека в Камеруне

Политика

Организация Объединенных Наций обеспокоена сообщениями о случаях нарушения прав человека в двух англоязычных районах Камеруна

В ООН обеспокоены соблюдением прав человека в Камеруне
nforngwa
Жители Камеруна

Яунде, 29 октября 2018, 22:24 — REGNUM  Бывший Верховный комиссар ООН (Организация Объединенных Наций) по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн в Женеве, Швейцария, сделал заявление о том, что правительство Камеруна должно провести независимые расследования случаев нарушения прав человека, совершаемых органами безопасности и вооруженными группами против англоязычных людей в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Зейд Раад аль-Хуссейн выразил обеспокоенность продолжающимися жестокими действиями на севере, северо-западе и юго-западе Камеруна, где проживает большинство англоязычного населения. Как сообщил бывший верховный комиссар ООН по правам человека, в данных районах постоянно наблюдается совершение убийств, поджогов домов и похищений людей.

Он также отметил серьезные нарушения на крайнем севере страны, где власти продолжают противостоять террористической организации Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В своем заявлении бывший верховный комиссар ООН упомянул видео, в котором военнослужащие убивают женщину, маленького ребенка и младенца по обвинению в принадлежности к террористической группировке Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данное видео возмутило Зейда Раад аль-Хусейна, вследствие чего он потребовал немедленно покончить с подобными действиями.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило разрешение на осуществление мониторинга случаев нарушения прав человека, столкновений местной полиции и вооруженных группировок, но заявление так и не было одобрено властями страны. «Мы будем использовать другие альтернативы для наблюдения за ситуацией в Камеруне» — сказал бывший Верховный комиссар ООН.

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Зарубежная хроника
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