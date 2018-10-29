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Президент Косово поедет в Париж отмечать столетие окончания Первой мировой

Политика

11 ноября в Париже будет отмечаться столетие окончания второй мировой войны

Президент Косово поедет в Париж отмечать столетие окончания Первой мировой
Moerk/MSC
Хашим Тачи

Приштина, 29 октября 2018, 22:40 — REGNUM  11 ноября президент Франции Эммануэль Макрон встретится с многими мировыми лидерами на конференции, посвященной празднованию столетия окончания Первой мировой войны. Среди них будет и президент Косово Хашим Тачи.

Вот как комментирует президент Тачи грядущий визит в Париж: «Конечно, Косово будет присутствовать, как и другие участники этой конференции, созванные президентом Франнции Макроном. Это хорошая возможность продемонстрировать государственность Косово перед теми странами, которые не признали Косово, но диалога между Косово и Сербией не будет, это только возможность для утверждения государственности».

Заявление было сделано в ответ на появившиеся сообщения о том, что якобы в Париже состоится новый раунд переговоров с сербской стороной при посредничестве президента Макрона.

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Зарубежная хроника
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