В Швеции начались крупнейшие военные учения НАТО

Стокгольм, , 22:47 — REGNUM Грандиозные учения под названием «Тройное сращивание», проводимые странами НАТО совместно с Швецией, начались на территории Швеции. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT.

В учениях принимают участия более 50 000 человек, и это первые учения такого масштаба за последние четверть века. Швеция не является страной-членом альянса, однако уже не в первый раз принимает участие в совместных с ним учениях. В этот раз, впрочем, на шведской территории впервые оказались части американских ВВС. Швеция предоставит для учений 2200 солдат и офицеров.

Большая часть учений пройдёт в Норвегии, Северной Атлантике, Балтийском море и Исландии, а также в воздушном пространстве Швеции и Норвегии.

В начале октября в НАТО сообщали о 35 000 военных в составе учений, в октябре их число увеличилось до 45 000, однако теперь это 50 000 человек.