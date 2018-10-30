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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Албанию

Политика

Бенджамин Нетаньяху совершит поездку на Балканы, в ходе которой посетит Албанию и Грецию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Албанию
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Албании

Тирана, 30 октября 2018, 00:15 — REGNUM  По сообщению канцелярии премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху, 1 ноября глава правительства Израиля посетит Албанию, а также примет участие в региональном саммите, который состоится в Албании в начале следующего месяца.

Будущий визит станет самым высоким по уровню визитом представителя Израиля в Албанию, страну с мусульманским большинством, исторически состоящую в дружеских отношениях с Израилем, передает албаноязычное новостное агентство «Израэли сот».

Нетаньяху пробудет в Албании один день, а затем отправится в столицу Болгарии, Софию, где встретится с лидерами Греции, Румынии, Болгарии и Сербии.

Последний раз израильский премьер-министр Израиля посещал Балканы в июле 2011 года, когда Нетаньяху совершил визит в Болгарию.

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Зарубежная хроника
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