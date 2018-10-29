В Раде призвали бороться «с последствиями русификации» Украины

Киев, , 20:56 — REGNUM Депутаты Верховной Рады Украины подали около 2 тыс. поправок в законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом 29 октября написал в Facebook глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, депутат от фракции «Народный фронт» Николай Княжицкий.

Он заявил, что через 10 лет украинский язык будет звучать не только в Харькове и Одессе, но и в Донецке и Луганске.

«К нашему языковому закону представили около 2 тыс. поправок. Завтра наш комитет закончит сводить их в единую таблицу для дальнейшей работы в комитете. Многие люди по тем или иным причинам не заинтересованы в принятии закона. Такие есть и в самой украинской власти, и в антиукраинской оппозиции. Наша цель — наконец принять действенный закон, который будет защищать права украинского языка и украиноязычных украинцев независимо от этнического происхождения. Лет через 10 мы будем слышать украинский не только в Харькове и Одессе, но и в освобожденных от оккупации Донецке и Луганске не реже, чем во Львове или Тернополе. Это наша цель, и нужно честно об этом сказать», — отметил Княжицкий.

Он призвал государство оказать поддержку тем украинцам, «которые пока не владеют украинским, но стремятся его изучить, хотят, чтобы их дети стали украиноязычными».

«Такие люди должны чувствовать не унижение, а поддержку государства. Как и представители национальных меньшинств, которые берегут собственные языки, уважая украинцев и украинский. Зато симпатики русскоязычной или «креольской» Украины будут разочарованы. Украина такой не будет. С этого начинается построение страны, с осознания, кто мы и чем отличаемся от других народов. Без такого понимания мы не построим сильную экономику, как это утверждают ошибочно некоторые уважаемые интеллектуалы, а будем оставаться и культурно-интеллектуальной, и экономической провинцией России», — считает Княжицкий.

Депутат заверил, что на Украине не будут запрещать «англо-, франко-, немецко — или венгероязычные газеты». При этом Княжицкий обещает, что бороться с «последствиями русификации».

«Ожидаю общий хор лево-право провокаторов, которые будут предлагать оставить действующие последствия русификации или под антиукраинскими, или под ура-патриотическими лозунгами. Поддерживают их из одного кошелька. И это бесперспективно. Не верю, что им удастся убедить президента или лидеров политических сил не поддерживать закон. Знаю, что такие попытки продолжаются, знаю, что в них втягивают представителей других стран и международных организаций», — резюмировал Княжицкий.

Как сообщалось, 4 октября украинский парламент принял в первом чтении законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В документе отмечается, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. При этом в законопроекте «попытки введения в Украине официального многоязычия» назвали «действиями, провоцирующими языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду и направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя».

Теперь, люди, желающие получить гражданство Украины, обязаны «подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком». Законопроект предусматривает ввод должности уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает и увольняет кабинет министров Украины.

При этом президент Украины, председатель Верховной Рады и его заместители, члены кабмина, руководители центральных органов исполнительной власти, не входящих в состав правительства, а также их заместители, председатель Службы безопасности, генеральный прокурор, глава Нацбанка, члены Счетной палаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, уполномоченный по защите государственного языка, народные депутаты, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские головы, госслужащие, офицеры, которые проходят военную службу по контракту, дипломаты, адвокаты, нотариусы, сотрудники патронатных служб, руководители учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности, педагоги и научные сотрудники учебных заведений, медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения обязуются свободно владеть украинским языком.