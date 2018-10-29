Банги, , 20:54 — REGNUM 29 октября в столице Центральноафриканской Республики Банги произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. В ходе выборов спикера в городском парламенте мужчина открыл стрельбу. В настоящий момент из ЦАР приходят первые подробности касательно данной ситуации.

Нападавшим оказался депутат Ромбот Альфред Йекат, являющийся экс-лидером одной из военных структур республики. Стоит отметить, что Йекат открыл стрельбу не на поражение, а в воздух. Пострадавших вследствие произошедшего инцидента нет. Со слов местных журналистов и коллег нападавшего, действия Йеката были скорее эмоциональной реакцией, чем спланированной атакой.

В настоящий момент стрелок задержан. Парламент Центральноафриканской Республики продолжил работу в штатном режиме. По итогу заседания главный кандидат на пост спикера кнессета Лоран Нгон Баб избран, и в скором времени сменит своего коллегу Карима Мекасуа.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что СМИ Франции и ряда других западных стран искажают поступающую из ЦАР информацию. Французские издания на днях сообщили о том, что повстанческие силы в республике настаивают на выводе предполагаемых российских военнослужащих из страны. Данную информацию впоследствии опровергла официальный представитель МИД Мария Захарова. С ее слов, Россия в любом случае продолжит осуществлять поддержку властям ЦАР, несмотря на волну негативных публикаций в западных СМИ.

Информация об инциденте в парламенте Центральноафриканской Республики была тщательно проверена перед ее публикацией. Западным изданиям не мешало бы руководствоваться подобными принципами в ходе выполнения своих должностных обязанностей в будущем.