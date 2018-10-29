В России поддержали энтузиастов, ищущих останки Микаила Мушфига

Москва, , 20:51 — REGNUM «Тема репрессий — очень страшная и серьезная тема, которая, на мой взгляд, не должна замалчиваться и забываться. Поэтому очень важно, что существуют не только музеи и экспозиции, посвященные репрессиям и массовым убийствам, но и группы энтузиастов, проводящих раскопки, а также меценаты, спонсирующие все эти мероприятия», — прокомментировала сообщения российской и азербайджанской прессы о находке в результате поисковой экспедиции, предположительно, останков известного азербайджанского поэта Микаила Мушфига московская поэтесса Татьяна Асхель.

«Мне кажется, — отметила она, — что в данной ситуации любые человеческие останки заслуживают идентификации и перезахоронения, будь то великий деятель искусства или же простой рабочий — хотя бы просто из уважения к человеческому в человеке. Разница только в том, что у простого рабочего может не остаться родственников и кого-то, кто его помнит и любит, в то время, как у поэтов и писателей всегда остается большая семья помнящих и любящих людей — тех, кому они помогли своим творчеством».

Как сообщили информагентства, в российском правительстве внимательно и с большим интересом отнеслись к сообщению о том, что в Гарадагском районе Азербайджана во время поисковых работ специалисты обнаружили останки, которые, по предварительным данным, могут принадлежать Микаилу Мушфигу. В своем комментарии пресс-служба вице-премьера Ольги Голодец, курирующей вопросы культуры, отмечает, что по имеющимся сведениям, найденные поисковиками останки требуют тщательно исследования для их идентификации. В то же время в аппарате вице-премьера выразили глубокое уважение к настойчивости и профессионализму инициаторов поисковых работ.

В сообщении пресс-службы Ольги Голодец также отмечается, что «предполагаемые останки поэта были найдены в ходе поисковых работ, проведенных при содействии и по инициативе российского предпринимателя и мецената Фархада Ахмедова, которому ранее вместе с единомышленниками уже удалось отыскать и идентифицировать останки известного советского и азербайджанского государственного деятеля — бывшего первого секретаря ЦК компартии Азербайджана, депутата Верховного совета СССР 1-го и 3-го созывов Мир Джафара Багирова».

Сама Голодец на прошлой неделе посетила Баку с официальным визитом. Она возглавляла российскую делегацию на шестом международном Бакинском гуманитарном форуме, учрежденном 8 лет назад по инициативе лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Как заявила российский вице-премьер, гуманитарный форум в Баку имеет особое значение. Такой формат, выразила уверенность Ольга Голодец, позволяет выстраивать конструктивный диалог культур, национальностей и религий, и направлен на созидание и единение стран.

Напомним, что Микаил Мушфиг получил широкую известность в 1930-е года минувшего века. В то время на страницах «Литературной газеты», а также в ряде других советских изданиях активно публиковались его работы. Среди наиболее известных — поэмы «Гая», «Пастух», «Мой друг», «Дядя Джаби» и другие. Однако в это время поэт попал в жернова репрессий и был расстрелян. Многие литературоведы уверены, что жизнь и творчество Мушфига, наполненные драматическими событиями, в огромной степени отражают великий и одновременно трагический период совместной истории России и Азербайджана, а также символизируют общность культур обеих народов.