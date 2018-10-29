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В Очакове трое солдат ВСУ попытались украсть почти два десятка телевизоров

Политика

Полиция настигла преступников

В Очакове трое солдат ВСУ попытались украсть почти два десятка телевизоров
Иллюстрация: U.S. Army Europe Images
ВСУ

Очаков, Украина, 29 октября 2018, 20:32 — REGNUM  Трое украинских военнослужащих были задержаны в Очакове Николаевской области 28 октября, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, военнослужащие позарились на имущество оздоровительного центра, работающего только в теплое время года. Преступники проникли через окно в помещение и приготовились выкрасть 19 жидкокристаллических телевизоров, однако в этот момент их застигли полицейские. Несмотря на оказанное сопротивление, правоохранители задержали военнослужащих.

Отмечается, что преступникам было 21, 29 и 37 лет. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее стало известно о том, что почти 1,3 тыс. украинских военнослужащих не смогли пройти реабилитацию из-за того, что директор реабилитационного центра украл все средства на оздоровление солдат.

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