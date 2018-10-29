Шойгу: Выход США из ДРСМД грозит Европе очень серьезными последствиями

Москва, , 20:00 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь для Европы самые «серьезные последствия». Об этом глава российского военного ведомства заявил сегодня, 29 октября, на переговорах с министром обороны Греции Паносом Камменосом.

На переговорах Шойгу прямо сказал Камменосу, что решение США о выходе из ДРСМД напрямую отразится на раскладе сил на Европейском континенте и создаст новый очаг напряженности.

«Что касается ракет средней и меньшей дальности, нам кажется, не все в Европе понимают, что это решение повлечет серьезные последствия и для Европы в том числе, а если говорить точнее, то для Европы — в первую очередь», — сказал Шойгу.

Шойгу отметил, что по мнению российской стороны, вопрос о выходе США из договора РСМД было бы неплохо детально обсудить в рамках военного блока НАТО и Европейского союза.

Также Шойгу подчеркнул, что России была бы крайне интересна реакция самих стран Европейского союза на решение Вашингтона о выходе из ДРСМД. Министр обороны России ещё раз подчеркнул, что в Москве очень хотят, чтобы страны ЕС понимали, какие последствия могут быть, если на их территории будут размещены ракеты средней дальности.

Министр напомнил, что Россия очень сильно обеспокоена курсом Североатлантического альянса на «милитаризацию Европы».