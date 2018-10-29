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Болсонару празднует победу на выборах президента Бразилии

Политика

Победа «бразильского Трампа» — это «праздник свободы для всей страны»

Болсонару празднует победу на выборах президента Бразилии
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Жаир Болсонару

Бразилиа, 29 октября 2018, 20:06 — REGNUM  Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару сделал заявление по итогам своей победы на выборах, 29 октября передает агентство Associated Press.

«То, что произошло на избирательных участках… Это не просто победа партии. Это праздник свободы для всей страны», — заявил Болсонару.

Также в своем заявлении Болсонару, выигравший выборы с 55% голосов, пообещал сделать Бразилию «великой, свободной и процветающей».

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