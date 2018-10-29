В США сообщили об отправке 5 тысяч военных на границу с Мексикой

Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Около пяти тысяч военнослужащих США будет размещено на южной границе страны с целью сдерживания потока мигрантов из Мексики. Об этом 29 октября сообщает Fox News со ссылкой на неназванное официальное лицо в Вашингтоне.

По информации телеканала, часть военнослужащих будет размещена на границе уже во вторник, 30 октября. При этом отмечается, что речь идёт не о боевых подразделениях, а о «вспомогательных отрядах, которые будут включать инженеров, авиационный и медицинский персонал».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить на границу с Мексикой такое количество военных, какое потребуется, чтобы остановить «караван мигрантов».

26 октября СМИ сообщили, что отправку военнослужащих на границу уже санкционировал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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