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Наблюдатель от Франции: выборы в ДНР не противоречат Минским соглашениям

Политика

Республика готова к проведению выборов

Наблюдатель от Франции: выборы в ДНР не противоречат Минским соглашениям
Иван Шилов © ИА REGNUM
ДНР

Донецк, 29 октября 2018, 20:05 — REGNUM  Выборы главы Донецкой Народной Республики (ДНР) не противоречат Минским соглашениям, заявила наблюдатель за выборами от Франции Кристель Неан, сообщает 29 октября «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, выборы не только не вступают в противоречие с Минскими соглашениями, но также соответствуют законам республики. Так, после убийства главы ДНР Александра Захарченко и после того, как истек срок полномочий парламента республики, Народный Совет должен назначить выборы нового главы республики. Что парламент и сделал.

Неан добавила, что республика готова к проведению выборов.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР пройдут выборы глав республик и депутатов парламентов.

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