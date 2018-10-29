Действия Фанара угрожают византийскому цивилизационному пространству

Сочи, Краснодарский край, , 19:06 — REGNUM Действия Константинопольского патриархата в отношении Украины вызывают серьезные опасения и угрожают целостности единого византийского цивилизационного пространства. Об этом говорится в итоговом заявлении, принятом участниками круглого стола «Проблема сохранения традиций духовного единства стран Византийского наследия», прошедшего в Сочи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В работе круглого стола приняли участие представители администрации города Сочи, Сочинского государственного университета, Центра социально-консервативной политики, Фонда помощи детям «Хайат», общественно-политического клуба «Новая ортодоксия», международного фонда «Христианская солидарность», прихода храма Нерукотворного образа Христа Спасителя в Сочи («олимпийского» храма).

По мнению выступавших, любые попытки использовать актуальную для ряда государств внешнеполитическую и внутриполитическую повестку для разрешения непростых вопросов церковного устройства, как это сейчас, собственно, и происходит на Украине, являются недопустимыми. В итоговом заявлении, в частности, сказано:

«Мы твердо убеждены в том, что в недавних действиях президента Украины Петра Порошенко и константинопольского патриарха Варфоломея совершенно отчетливо прослеживаются мотивы, не имеющие ни малейшего отношения к духу братской христианской любви! Также мы убеждены в том, что их истинными модераторами являются чуждые византийскому миру государства, такие как США и Великобритания.

Антиканонические действия Константинопольского патриарха бьют по православному единству, что в свою очередь может негативно отразиться на всём макрорегионе Ближний Восток — Закавказье, где — особенно на Ближнем Востоке — положение и судьба христиан остается очень сложной. Таким образом, Константинополь объективно играет на стороне тех, кто хотел бы ликвидировать историческое присутствие христиан в регионе-колыбели.

Для разрешения наличествующего канонического конфликта между Московским и Константинопольским патриархатами, имеющего тенденцию к дальнейшей эскалации, участники круглого стола «Проблема сохранения традиций духовного единства стран Византийского наследия» предлагают ряд действенных мер.

Выйти на предстоятелей поместных православных Церквей с предложением о проведении Всеправославного собора по ситуации на Украине; инициировать проведение общественно-научных международных симпозиумов в странах византийского мира по проблематике единства народов византийской традиции; создать постоянно действующую международную рабочую группу мониторинга и влияния на религиозную и общественно-политическую среды государств византийского мира».