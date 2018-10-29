Испанский политик: В Каталонии произошел государственный переворот

Мадрид, , 19:04 — REGNUM Глава Народной партии Испании (PP) Пабло Касадо заявил в минувшее воскресенье, 28 октября, что «в Каталонии, без всяких сомнений, имеет место государственный переворот». Об этом сообщает испанское издание 20 minutos. По мнению Касадо, такая формулировка очень даже уместна, поскольку восстание против государственной власти не обязательно должно быть вооруженным, чтобы называться мятежом. Вполне достаточно провозгласить свою независимость «вопреки конституции».

Ранее премьер-министр Педро Санчес и его заместитель Кармен Кальво утверждали, что каталонских политиков нельзя судить за повстанческую деятельность, так как «государственный переворот требует силы, инструментов для принуждения, он связан с оружием». Подобные заявления со стороны правительства заставили Верховный суд Испании, приступивший к разбирательству дела 18 каталонских политиков-сепаратистов, почувствовать себя под давлением. В связи с этим лидер Народной партии в ходе интервью каналу La Sexta обвинил правительство в выдаче «инструкций» судебной ветви власти. По мнению Касадо, такая ситуация недопустима: власти «не должны ни давить на судей, ни бросать их в одиночестве».

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Стремление правительства Испании обвинить подследственных каталонцев лишь в «подстрекательстве к мятежу», а не в «повстанческой деятельности», во многом объясняется тем, что мятежником под определенным углом зрения может выглядеть и сам нынешний глава правительства Педро Санчес — бывший лидер оппозиционных сил. Когда Пабло Касадо спросили, считает ли он премьер-министра виновным в «государственном перевороте», глава Народной партии заверил, что он «этого не говорил», хотя именно такая интерпретация его слов на пленарном заседании Конгресса депутатов в минувшую среду заставила правительство объявить о разрыве отношений с PP.

Выступая на телеканале La Sexta, Пабло Касадо подчеркнул, что хотя глава правительства и не является мятежником в полном смысле слова, он связан с событиями 2017 года в Каталонии и несет часть ответственности за все происходящее там сейчас. После этого лидер Народной партии добавил, что убежден: сейчас ситуация со свободолюбивым регионом «еще хуже», чем год назад. Поэтому Касадо призвал, и не в первый раз, пользоваться 155-й статьей конституции Испании «столько, сколько потребуется». По его мнению, эта статья «не более сурова, чем необходимо для ее эффективности».

Ставшая знаменитой после каталонского референдума о независимости 155-я статья запрещает испанским регионам ставить вопрос об отделении и гласит буквально следующее:

«Если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании, правительство предупреждает председателя автономного сообщества. Если ответа с его стороны не последует, правительство может, с согласия абсолютного большинства Сената, принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке, либо для защиты упомянутых общегосударственных интересов».

Наконец, Пабло Касадо заявил изданию 20 minutos, что с националистами и сепаратистами «не о чем вести переговоры», поскольку «они всегда обманывали» и «не примут ничего, кроме независимости». Также он сообщил, что испанцы «все больше и больше скучают по Народной партии» у власти, и отверг предположение, что его платформа намерена стать более правой. PP останется центристской и не сдвинется со своих позиций, в ее планах — лишь расширить круг своих избирателей.