Понедельник, 29 Октября 2018 года
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SANA: Коалиция США вновь нанесла удар фосфорными бомбами по Дейр-эз-Зору

Политика

Атаке подвергся населённый пункт Хаджин

Дамаск, 29 октября 2018, 18:50 — REGNUM  Авиация коалиции во главе с США нанесла удар по территории Сирии с применением фосфорных бомб. Об этом сообщает 29 октября сирийское государственное информагентство SANA.

По информации источников агентства, авиаудар был нанесён по населённому пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Данных о возможных жертвах или пострадавших на текущий момент не поступало.

Отметим, что, по сообщениям SANA, данный населённый пункт за последние месяцы уже неоднократно подвергался авиаударам с применением фосфорных зажигательных боеприпасов.

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено в соответствии с дополнительным протоколом к Женевской конвенции от 1949 года.

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Война в Сирии
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