SANA: Коалиция США вновь нанесла удар фосфорными бомбами по Дейр-эз-Зору

Дамаск, , 18:50 — REGNUM Авиация коалиции во главе с США нанесла удар по территории Сирии с применением фосфорных бомб. Об этом сообщает 29 октября сирийское государственное информагентство SANA.

По информации источников агентства, авиаудар был нанесён по населённому пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Данных о возможных жертвах или пострадавших на текущий момент не поступало.

Отметим, что, по сообщениям SANA, данный населённый пункт за последние месяцы уже неоднократно подвергался авиаударам с применением фосфорных зажигательных боеприпасов.

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено в соответствии с дополнительным протоколом к Женевской конвенции от 1949 года.