Меркель цементирует германские элиты, а ФРГ цементирует ЕС – Кургинян

Москва, , 18:57 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель сумела стать фигурой, которая гармонизировала отношения между сторонниками немецкого великодержавия и проамериканскими людьми, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 29 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Меркель посылает сигналы более державной части германской элиты и одновременно выдерживает проамериканский курс, — сказал Кургинян. — Она балансирует, но сейчас балансировать становится всё труднее. Уход Меркель — это огромное событие в европейской политике. Ибо Меркель — это цементирующая фигура германской элиты, а Германия цементирует Европу. Поэтому уход Меркель — это развязывание конфликта между продержавной и проамериканской элитами. Кто победит, сказать трудно, но от этого зависит и судьба Европы, и наши отношения с Европой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Об этом она заявила на пресс-конференции 29 октября в Берлине.

По данным издания Die Welt, Меркель объявила, что оставляет пост председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), которую возглавляла на протяжении 18 лет. Также она сообщила, что нынешний её срок на посту канцлера — уже четвёртый — станет для неё последним. Меркель уйдёт из политики, когда истечёт срок её полномочий в 2021 году.

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