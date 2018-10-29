Конец эпохи: итальянские СМИ о предстоящем уходе Меркель

Берлин, , 18:25 — REGNUM Анонсированный Ангелой Меркель уход с поста руководителя ХДС, а позже, после 2021 года, и с поста канцлера — одна из основных тем в итальянских СМИ в понедельник, 29 октября.

Меркель взяла ответственность на себя, провозгласив «mea culpa», отмечают обозреватели Corriere della Sera.

Заявление канцлера знаменует конец эпохи, считают журналисты La Stampa. Они тоже полагают, что Меркель сделала вывод о своей личной ответственности в провале ХДС на местных выборах.

Некоторые из решений Меркель, от открытия границ для мигрантов до отмены обязательной военной службы и легализации однополых браков, помогли стремительному росту рейтинга правых партий, выступающих с противоположными лозунгами и быстро набирающими популярность, отмечают авторы.

Меркель сначала открыла двери мигрантам, потому вынуждена была сделать шаг назад под давлением протестов, но многочисленные случаи убийств, изнасилований и беспорядков с участием мигрантов загнали канцлера в угол, полагают обозреватели Il Giornale. Подобно коллегам из Corriere della Sera, они называют решение Меркель «концом империи».