В Госдуме рассказали, зачем Меркель нужна рокировка

Москва, , 18:17 — REGNUM В Госдуме считают маловероятной отставку Ангелы Меркель с поста канцлера до конца 2021 года, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

«Отставка Меркель с поста канцлера до 2021 года маловероятна. А оставшись фактическим главой государства, она будет стоять над платформой ХДС. В этом суть, на мой взгляд, этой конструкции. Меркель тем самым уменьшит для себя репутационные риски и сбросит огромный груз партийной нагрузки», — рассуждает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДРП).

Сохранив пост канцлера, она будет работать до конца 2021 года в надежном тандеме с тем, кто придёт на ее место в ХДС, говорит депутат.

«Тем самым будет обеспеченна внутрипартийная и внутригосударственная стабильность. Такие конструкции встречаются в практике европейских стран», — указал парламентарий.

Слуцкий полагает, что «на общеевропейские дела и взаимодействие с Россией эти рокировки не должны повлиять существенным образом, по крайней мере, в ближайшее время».

«Не уверен, что это повлечет за собой досрочные парламентские выборы. По крайней мере разграничение постов лидера ХДС и канцлера ФРГ не должно на это повлиять», — заключил Слуцкий.