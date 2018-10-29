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В Калуге отметили 100-летие комсомола

Политика

«Опыт воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, ответственности за страну особенно актуален в наше непростое время»

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В Калуге отметили 100-летие комсомола
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
В Калуге отметили 100-летие комсомола

Калуга, 29 октября 2018, 18:21 — REGNUM  Сегодня отмечают День рождения комсомола. Ровно 100 лет назад, 29 октября 1918 года, был созван первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, на котором был создан Российский коммунистический союз молодежи.

В Калуге в сквере имени 50-летия ВЛКСМ прошел торжественный митинг и возложение цветов. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, ветераны комсомола, представители общественных и молодежных организаций.

«У старшего поколения калужан на всю жизнь остались дорогие сердцу воспоминания о комсомольской юности. Это была настоящая школа, давшая многим из нас путевку в жизнь, трудовую и нравственную закалку, — подчеркнул глава города. — Мы не должны предавать забвению нашу славную историю. Опыт воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, ответственности за страну особенно актуален в наше непростое время».

В рамках празднования юбилея комсомола в концертном зале Калужской областной филармонии выступили лучшие коллективы Калуги. На «поезде юности» гости праздника отправились в путешествие по эпохе комсомола.

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100-летие Комсомола
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