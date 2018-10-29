Суд арестовал советника мэра Рязани

Рязань, , 18:19 — REGNUM Советский районный суд Рязани на заседании 29 октября принял решение о заключении под стражу советника главы администрации Рязани Александр Зайкина, который подозревается в организации получения взятки. Как сообщила пресс-служба суда, мера пресечения избрана на срок 1 месяц 24 дня.

Суд учел доводы следователей, которые посчитали, что подозреваемый в преступлении советник мэра может скрыться от правосудия, ведь статья подразумевает достаточно суровое наказание — до 12 лет лишения свободы. Кроме того, более мягкая мера пресечения, по мнению следователей, могла бы дать подозреваемому возможность повлиять на свидетелей. Защита подозреваемого просила суд поместить советника мэра под домашний арест.

«Выслушав мнения участников процесса, проверив представленные в суд материалы, суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 01 месяц 24 суток, то есть до 18 декабря 2018 года включительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее о задержании советника мэра сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. Следователи считают, что Александр Зайкин организовал получение взятки экс-директором муниципального предприятия «Детское питание». По версии следствия, в августе 2018 года директор МП «Детское питание» получил от представителя одной из городских организаций 420 тыс. рублей. За эти деньги он должен был заключить договор поставки с компанией. Часть денег, а именно 70 тыс. рублей, глава муниципального предприятия якобы оставил себе, а остальные деньги отдал Александру Зайкину.

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