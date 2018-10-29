Reuters: Трамп готов отправить тысячи солдат на границу с Мексикой

Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Общее количество войск, направляемых на границу с Мексикой для остановки нелегальной миграции, будет исчисляться тысячами военнослужащих, 29 октября передает агентство Reuters.

По словам источников агентства в Белом доме, первоначальный прогноз в 800−1000 военных не соответствует действительности — президент Дональд Трамп намерен послать на границу гораздо больше солдат.

Официальные представители Пентагона пока отказываются комментировать численность войск на границе — военное ведомство заявляет, что операция «ещё планируется».

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