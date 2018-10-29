Таджикистан отказывается от русских воинских званий

Душанбе, , 17:58 — REGNUM В Таджикистане намерены переименовать воинские звания, оставшиеся с советских времен. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил глава отдела Комитета по языку и терминологии при правительстве республики Абдурахим Зулфониен.

По его словам, в настоящее время группа специалистов — ученых, историков и военных — работает над переводом на таджикский язык системы воинских званий, подразделений и терминологии, основываясь на древних рукописях времен Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов.

«Специалисты уже предложили таджикские названия воинских званий: ефрейтор — радабон, младший сержант — даставар, сержант — дастаер, старший сержант — дастабон, старшина — сардаста, капитан — садавар, подполковник — лашкарер, полковник — сарлашкар», — уточнил Зулфониен.

Однако по поводу перевода таких званий, как генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник, в Комитете единого мнения нет.

Как отмечает «Спутник Таджикистан», экс-председатель госкомитета нацбезопасности Таджикистана генерал-полковник в отставке Сайдамир Зухуров ранее говорил об отсутствии необходимости перевода на государственный язык слова «генерал», так как оно используется во многих странах мира.