США и НАТО готовят войну – член Совфеда Франц Клинцевич

Москва, , 18:14 — REGNUM Российские военные базы не угрожают ни безопасности ЕС, ни тем более безопасности США, считает член Совфеда Франц Клинцевич. Об этом он заявил 29 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Любой человек, который занимался военной наукой, понимает, что идёт подготовка к войне, — сказал Клинцевич. — Я, как военный человек, говорю о том, что всё, что делают Соединённые Штаты и НАТО, — это подготовка к войне».

Одной из составляющей этой подготовки, по мнению сенатора, является информационная война, цель которой — показать всему миру «агрессивную Россию».

«США на сегодняшний день имеют 700 военных баз, — заявил Клинцевич. — Да, 300 законсервированы, но 400 военных баз функционируют и находятся вокруг России. У нас вы знаете сколько — восемь, и то находятся в таких местах, которые никак не угрожают ни Европе, ни тем более США».

Напомним, что поводом для этого комментария стало заявление заместителя руководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Андрея Белоусова, который в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций сказал, что Российская Федерация будет защищать свою территориальную целостность, принципы и граждан, а Соединённые Штаты Америки «готовят войну».

По словам Белоусова, при этом у России и США наблюдаются серьёзные отличия в плане подхода к войне.

«И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а США готовят войну», — сказал дипломат.

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