На Украине хотят штрафовать работодателей за задержку зарплаты

Киев, , 17:58 — REGNUM Министерство социальной политики Украины планирует взимать с работодателей пеню за просроченную зарплату, сообщает 29 октября УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующий закон был разработан директоратом норм и стандартов достойного труда минсоцполитики Украины. По этому закону работодатель после 15 дней задержки зарплаты должен будет выплачивать пеню в размере учетной ставки Нацбанка Украины за каждый день просрочки. В свою очередь, рабочим разрешат прекращать трудовую деятельность при задержке заработной платы дольше 15 дней.

Напомним, регулярные задержки зарплаты становятся причиной частых забастовок на шахтах Украины. По словам депутата Верховной рады Сергея Шахова, в украинском бюджете просто нет денег на выплаты зарплаты.