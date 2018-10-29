США строят новую реальность, и РФ в ней места нет — Сергей Кургинян

Москва, , 17:40 — REGNUM Риск войны в 2020—2021 годах стал резко выше, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 29 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Но это не значит, что если есть риск, то будет война, — заявил он. — Для того чтобы риск снизить, нужно адекватное понимание ситуации и укрепление России. Если Россия будет крепче, война не начнётся. Но это касается всей крепости: культурной, идеологической и так далее».

При этом он отметил, что российская элита «до умопомрачения» хочет соединиться с Западом, но вся беда в том, что Америка строит абсолютно новую реальность, в которой России места нет.

«Когда нам говорят, что элита выторговывает другие условия, это неправда, — сказал Кургинян. — Она не выторговывает. Вся беда заключается в том, что Америка строит абсолютно новую реальность, в которой России места нет и не о чем договариваться. В 2007 году очень официальная, стратегическая, важная делегация прибыла в РФ и сообщила, что это вхождение может быть только по частям».

Подытоживая сказанное, Кургинян заявил, что если РФ хочет существовать, то она будет вынуждена вернуться к сверхдержавной роли, то есть строить другой порядок, где место будет «и ей, и кому-то ещё».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ВВС США перебросили на военную базу Рамштайн в Германию самую крупную с 1999 года партию боеприпасов.

Американское командование заверяет, что данные боеприпасы предназначены «для обеспечения будущих операций на театре военных действий и расширения присутствия Европейского командования США».

Такие военные действия, по словам представителей американского командования, будут проводиться в рамках программы Европейской инициативы сдерживания США.

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