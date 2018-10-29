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Военные Турции «нейтрализовали» трех членов РПК

Политика

С высокой долей вероятности они мертвы

Анкара, 29 октября 2018, 17:54 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 29 октября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшему в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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