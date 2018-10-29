Украинский юморист обогнал Порошенко в рейтинге кандидатов в президенты

Киев, , 17:34 — REGNUM Украинский юморист и актер Владимир Зеленский поднялся на второе место в рейтинге кандидатов на пост президента Украины, по данным соцопроса Центра исследований и коммуникаций ActiveGroup, сообщает 29 октября УНИАН.

Согласно сообщению, 15,4% опрошенных готовы проголосовать за экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, 9,9% поддержали бы Зеленского, а 8,9% намерены голосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко.

Также Порошенко является абсолютным лидером «антирейтинга»: 43,1% опрошенных граждан не станут голосовать за президента Украины. Отрицательное отношение к Зеленскому гораздо меньше — 12,2%, а вот Тимошенко заняла второе место с 27,7%.

Опрос проходил с 19 по 22 октября.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.