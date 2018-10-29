В ДНР сообщили о поджоге жилого дома под Донецком беспилотником ВСУ

Донецк, , 17:02 — REGNUM Украинские силовики при помощи беспилотника сбросили зажигательные боеприпасы на населённый пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 29 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 14:00 вооружённые формирования Украины снова применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на село Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», — приводит текст сообщения «Донецкое агентство новостей».

Как уточняется, в результате обстрела произошло возгорание жилого дома на улице Днепропетровской. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. На месте в настоящее время работают пожарные.

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